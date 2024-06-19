هدفها الدعاية.. حكومة الاحتلال تعلق على عملية حزب الله شمالي إسرائيل

(وكالات)

علق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الأربعاء، على الصور التي نشرها حزب الله اللبناني، من داخل المستوطنات شمالي إسرائيل، بالقول، إن الهدف من تلك اللقطات عمل الدعاية لحزب الله.

ونشر حزب الله، صورًا لعملية استطلاع جوي قامت بها طائراته، لمناطق عسكرية شمالي إسرائيل، حيث كشفت المشاهد عن مواقع حساسة في منطقة خليج حيفا وبعض جزر الكريوت ومواقع تابعة للجيش الإسرائيلي، وذلك حسبما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية.

وقال حزب الله، إن الطائرات قامت بمهمتها الاستطلاعية دون أن تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من رصدها.