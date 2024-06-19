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BBC

تعليقًا على برنامج إيران النووي.. ليبرمان: يجب اتخاذ خطوات حقيقية لمنع حرب نووية

06:12 م الأربعاء 19 يونيو 2024

أفيجدور ليبرمان

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وكالات

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إن ما تفعله إيران ليس تخصيبا لليورانيوم لأغراض سلمية بل سلاح نووي سيشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل والعالم.

وأشار ليبرمان إلى أنه "لم يعد ممكنا أن نكتفي بالكلمات أو حتى العقوبات لكن يجب اتخاذ خطوات حقيقية لمنع حرب نووية".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت إيران من الخطابات التحريضية بعدما قال بعض السياسيين في البلاد إن المهندسين يمكنهم تحويل برنامجها النووي إلى برنامج عسكري سريعا إذا تم توجيههم بذلك.

فيما أعرب كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، اليوم السبت، عن إدانتها الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إيران لمواصلة توسيع برنامجها النووي.

وقال البيان الثلاثي المشترك، إن إيران شغلت عشرات من أجهزة الطرد المركزي الإضافية في منشأة نطنز بمدينة أصفهان، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشارت الدول الأوروبية الثلاث إلى أن "إيران قامت بمزيد من الخطوات لإفراغ خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) من مضمونه، من خلال تشغيل عشرات أجهزة الطرد المركزي المتقدمة الإضافية بموقع التخصيب في نطنز، إضافة إلى إعلانها أنها ستركب آلاف أجهزة الطرد المركزي الإضافية في موقعي فوردو ونطنز".

وأكد البيان أن " القرار الإيراني يعد توسعا في برنامج طهران النووي الذي ينطوي على مخاطر انتشار كبيرة".

أفيجدور ليبرمان حزب إسرائيل بيتنا إيران سلاح نووي إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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