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BBC

ردًا على بن غفير.. نتنياهو: الوقت ليس مناسبًا للسياسات التافهة

05:50 م الأربعاء 19 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، "نحن في حرب على جبهات عدة ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة".

وأكد نتنياهو، أن الوقت ليس مناسبا للسياسات التافهة والتشريعات التي تعرض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر للخطر، مضيفا "علينا جميعا أن نركز فقط على هزيمة حماس وإعادة كل الأسرى وإعادة السكان سالمين في الشمال والجنوب".

وفي وقت سابق من اليوم، طالب نتنياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالخضوع إلى اختبار كشف الكذب في حال أراد الانضمام إلى المشاورات الأمنية، وذلك حسبما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت توجيهات نتنياهو في هيئة تصريحات لحزب الليكود اليميني المتطرف الذي يتزعمه، حيث اتهم الحزب بن غفير بتسريب أسرار الدولة.

من جهته رد بن غفير على نتنياهو، بقبول تشريع قانون جهاز كشف الكذب، شريطة أن يشمل الاختبار بنيامين نتنياهو نفسه.

نتنياهو إيتمار بن غفير جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس جهاز كشف الكذب تصريحات لحزب الليكود اليميني المتطرف
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