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مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى: إبعاد حماس عن الحكم في غزة صعب

05:16 م الأربعاء 19 يونيو 2024

باربرا ليف

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(وكالات)

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الأربعاء، إن إبعاد حركة المقاومة الإسلامية حماس عن الحكم في قطاع غزة بعد الحرب سيكون صعبًا.

وأوضحت ليف، أن القضاء على حركة حماس لن يكون بالوسائل العسكرية وحدها بل يتطلب وسائل أخرى حسب تعبيرها.

وأفادت باربرا ليف، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيمثل تقدمًا من أجل الوصول إلى حل على الحدود بين إسرائيل ولبنان، محذرة من أن الأوضاع على لحدود اللبنانية الإسرائيلية "متقلب للغاية" بشكل مقلق.

وأعربت ليف، عن قلقها إزاء تصاعد الأعمال العدائية على طول الخط الأزرق في لبنان والدبلوماسية، مشددة على أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لخفض التوترات الموجودة.

من جهة أخرى أكدت ليف، أن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن يواصل العمل من أجل تهدئة الأمور بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على الحدود.

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