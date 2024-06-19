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BBC

بن جفير: سأخضع لاختبار كشف الكذب إذا قام به نتنياهو أولًا

04:08 م الأربعاء 19 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بالخضوع إلى اختبار كشف الكذب في حال أراد الانضمام إلى المشاورات الأمنية، وذلك حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وجاءت توجيهات نتنياهو في هيئة تصريحات لحزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، حيث اتهم الحزب بن جفير بتسريب أسرار الدولة.

من جهته رد بن جفير على نتنياهو، بقبول تشريع قانون جهاز كشف الكذب، شريطة أن يشمل الاختبار بنيامين نتنياهو نفسه.

بنيامين نتنياهو إسرائيل إيتمار بن جفير الجيش الإسرائيلي
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