نائب المستشار الألماني يؤيد ترحيل الإرهابيين والخطرين من ألمانيا

برلين - (د ب أ)

أعرب روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تأييده لترحيل الإرهابيين والخطرين من ألمانيا.

وقبل توجهه في جولة إلى شرق آسيا تشمل كوريا الجنوبية والصين؛ قال هابيك الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وحماية المناخ، اليوم الأربعاء إن هؤلاء الأشخاص وكذلك مرتكبي جرائم القتل لا يمكنهم أن يستندوا إلى الحصول على حماية من البلد الذي يطأون نظامه بأقدامهم.

وفي إشارة إلى جريمة العنف التي جرى ارتكابها بحق عدة أشخاص في مدينة مانهايم وأدت إلى وفاة شرطي متأثرا بإصابته، قال هابيك:" هذا يعني بشكل صريح أنني أعتقد أن شخصًا مثل مرتكب جريمة قتل الشرطي يجب أن تتم إدانته، ويجب أن يقضي عقوبته وبعد ذلك يمكن بل يجب أن يتم ترحيله. أما عن كيفية حدوث هذا الأمر بالتفصيل، فإن وزيرة الداخلية تعكف على دراسة هذا، ومن الجيد أنها تنظر في الأمر".

يذكر أن مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا المزمع بدؤه في مدينة بوتسدام اليوم سيبحث المطلب المثير للجدل الخاص بإتاحة إمكانية ترحيل المجرمين الخطرين والخطرين الإسلامويين إلى سوريا وأفغانستان.

وكان شاب أفغاني قام خلال مظاهرة مناهضة للإسلام في ساحة "ماركتبلاتس" بمدينة مانهايم بطعن ستة رجال من بينهم شرطي؛ ولفظ الشرطي أنفاسه الأخيرة لاحقا متأثرا بجراحه أوائل الشهر الجاري.

وأدى الهجوم الذي يُشتبه في كونه إسلاموي الدوافع إلى إثارة الجدل في ألمانيا من جديد حول عمليات الترحيل إلى أفغانستان التي تم تعليقها.