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رئيس جنوب أفريقيا رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

03:47 م الأربعاء 19 يونيو 2024

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا

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كيب تاون - (د ب أ)

أدى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، لفترة ولاية ثانية.

ومن المقرر أن يرأس رامافوسا حكومة ائتلافية للخمس سنوات المقبلة، بعدما خسر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي ينتمي له أغلبيته للمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 29 مايو.

أدى رامافوسا اليمين أمام يونيون بلدينجز، المقر الرسمي للحكومة في العاصمة بريتوريا.

وقبل أيام قليلة أكد البرلمان أنه رئيس الدولة المنتخب حديثا. والخطوة المقبلة هي أن يعين رامافوسا حكومته.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا رامافوسا يؤدي اليمين الدستورية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي
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