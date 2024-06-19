الزعيم الكوري الشمالي: اتفاقية الشراكة الشاملة مع روسيا تحمل طابع دفاعي

(وكالات)



قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأربعاء، إن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "حدث تاريخي مهم للغاية".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أن العلاقات مع موسكو ارتقت إلى مستوى مرتفع وجديد من التحالف بين البلدين.

وأفاد جونج أون، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا سلمية وذات طابع دفاعي.

وكان بوتين قد صرح في وقت سابق، أن لا يستبعد تطوير التعاون العسكري التقني مع كوريا الشمالية.

وتنص الاتفاقية، على تقديم المساعدة المتبادلة في حال العدوان على أحد البلدين.