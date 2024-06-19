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لجنة التحقيقات الدولية للأراضي الفلسطينية: إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في غزة

03:11 م الأربعاء 19 يونيو 2024

نافي بيلاي

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(وكالات)

قالت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وضد الأطفال في قطاع غزة.

وأفادت بيلاي، أن القوات الإسرائيلية، قامت بارتكاب جرائم قتل وعمليات تهجير قسري للفلسطينيين من أراضيهم، إضافة لتنفيذ عمليات تجويع ممنهج للفلسطينيين وارتكاب جرائم عنف جنسي بحقهم.

واتهمت بيلاي، القوات الإسرائيلية، بمنع وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين، قائلة إن إسرائيل استخدمتهم كأداة للحرب.

وصرحت بيلاي، أن القوات الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمد المدنيين الفلسطينيين في المناطق المكتظة بالسكان، مشيرة إلى أن الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة سواء من تدمير البنية التحتية أو ارتفاع أعداد الشهداء كان بسبب سياسة متعمدة اتبعتها إسرائيل في غزة.

كما اتهمت بيلاي، حركة حماس والفصائل الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة.

كما تحدثت بيلاي عن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلة إنه تم رصد تصاعدا في عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وطالبت اللجنة الدولية، بوقف كامل للأعمال العدائية ورفع الحصار والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال والمدنيين في قطاع غزة.

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