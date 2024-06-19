الرئيس الروسي: لا نستبعد تطوير التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

(وكالات)

ًصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن موسكو لا تستبعد تطوير التعاون العسكري التقني مع كوريا الشمالية.

ووقع بوتين اتفاقية شراكة شاملة مع الزعيم الكوري الشمالي، وتنص الاتفاقية على تقديم المساعدة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح الرئيس الروسي، أن الاتفاقية تنص على تقديم المساعدة المتبادلة في حال العدوان على أحد البلدين.

وصرح بوتين، أنه لا يستبعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الشمالية انطلاقا من الاتفاقية الشاملة بين البلدين.

وطالب بوتين، مجلس الأمن بإعادة النظر في العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن على كوريا الشمالية، مضيفًا أن روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة "ولن تقبلا لغة الابتزاز والإملاءات".