مدير مكتب زيلينسكي: أوكرانيا منفتحة على حضور روسيا القمة المقبلة

كييف - (د ب أ)

قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا قد تدعو روسيا لحضور الاجتماع المقبل المقرر مع الشركاء الدوليين بهدف التوصل إلى صيغة لمحادثات السلام في المستقبل.

وأوضح الكرملين مرارا وتكرارا أن ليس لديه أي نية في التعامل مع الخطة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

لكن كبير مستشاري زيلينسكي، أندريه يرماك، أثار هذا الاحتمال فيما تقوم مجموعات العمل بإعداد التفاصيل لاجتماع متابعة بعد القمة التي عقدت خلال الأسبوع الماضي في سويسرا.

وقال يرماك، في مؤتمر عبر الهاتف، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، "كل هذه الأطراف ستكون جزءا من هذه الخطة المشتركة التي ستحظى بدعم عدد من الدول" في الاجتماع الثاني.

وأضاف يرماك "نعتقد أنه سيكون من الممكن دعوة ممثل عن روسيا".

وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط محادثات السلام عشية القمة السويسرية، مطالبا أوكرانيا أولا بتسليم أربع من مناطقها الشرقية لروسيا وكذلك التخلي عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".