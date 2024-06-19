حماس تطالب بالتحقيق في حادثة استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، على واقعة استشهاد الطبيب إياد الرنتيسي في السجون الإسرائيلية، قائلة إن استشهاد الرنتيسي دليل على إجرام "الكيان الفاشي وسلوكه الإجرامي" بحق المعتقلين.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل الكشف عن مصير الأسرى المعتقلين الذين اختطفهم قوات الاحتلال من المستشفيات ومراكز الإيواء داخل قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، استشهاد رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان إياد الرنتيسي، داخل السجون الإسرائيلية، مطالبة بالكشف عن ملابسات استشهاد.

ويأتي استشهاد الرنتيسي عقب استشهاد الطبيب عدنان البرش داخل السجون الإسرائيلية عقب اعتقاله من قطاع غزة.