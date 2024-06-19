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محكمة روسية تقضي بالسجن على جندي أمريكي بتهمتي السرقة والتهديد بالقتل

12:49 م الأربعاء 19 يونيو 2024

محكمة روسية

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موسكو - (د ب أ)

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن محكمة في فلاديفوستوك قضت بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على جندي أمريكي، اعتقل في روسيا أوائل مايو الماضي، بتهمتي السرقة والتهديد بالقتل.

ووجدت المحكمة أن الرجل سرق 10 آلاف روبل (120 دولارا) من صديقته وأنه هددها. وكان الدفاع قد طالب ببراءة الجندي.

وجاء حكم المحكمة بعدما طالب المدعي العام بسجن الجندي لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر. وكان قد جرى احتجاز الجندي الأمريكي في مدينة فلاديفوستوك الساحلية المطلة على المحيط الهادئ.

ووفقا للجيش الأمريكي، فقد أكمل الجندي خدمته العسكرية في كوريا الجنوبية في 10 أبريل الماضي. وبدلا من العودة إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، توجه إلى فلاديفوستوك عبر الصين "لأسباب شخصية".

وقالت السلطات الأمريكية إن الجندي لم يطلب إذنا رسميا من وزارة الدفاع للقيام برحلته، وأنه انضم إلى الجيش في عام 2008 وخدم في العراق وأفغانستان.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أن الرجل أراد زيارة امرأة في روسيا يزعم أنه كان على علاقة غرامية معها. وخلال مشاجرة بينهما، أمسك صديقته بالقوة من حلقها، وهو ما اعتبرته تهديدا لحياتها، كما سرق منها أموالا.

محكمة روسية موسكو جندي أمريكي فلاديفوستوك
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