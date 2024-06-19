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مسؤول عسكري إسرائيلي: حكومة نتنياهو تهديد وجودي لإسرائيل

12:29 م الأربعاء 19 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اللواء الاحتياط بالجيش الإسرائيلي إيال بن رؤوفين، قوله إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصبحت تشكل تهديد وجودي حقيقي لدولة إسرائيل.

وكان عضو الكنيست الإسرائيلي جدعون ساعر، قد طالب باستبدال حكومة نتنياهو، بشكل عاجل، متهمًا الحكومة بالعجز عن تحقيق أهداف الحرب المعلنة بعد مرور 8 أشهر على الحرب.

كما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإسقاط حكومة نتنياهو في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الفرصة أصبحت سانحة لإقالة حكومة نتنياهو خاصة بعد تقدم وزير حكومة الحرب السابقة بيني جانتس باستقالته.

بنيامين نتنياهو إسرائيل الجيش الإسرائيلي
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