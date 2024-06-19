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BBC

بعد أسبوع من مهاجمتها.. غرق سفينة في البحر الأحمر

12:26 م الأربعاء 19 يونيو 2024

غرق سفينة في البحر الأحمر أرشيفية

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عدن - (د ب أ)

قالت السلطات البريطانية إنه يعتقد أن هناك سفينة غرقت في البحر الأحمر، بعد أسبوع من مهاجمة المتمردين الحوثيين في اليمن لها.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للبحرية الملكية البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إنه قد تم رؤية حطام بحري وبقعة نفط في آخر موقع تم الإبلاغ عنه للسفينة بالبحر الأحمر.

وكانت السفينة تعرضت للهجوم في 12 من يونيو بينما كانت تبحر قبالة سواحل اليمن. وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إنها تمت مهاجمتها مرتين، وقد تم إجلاء طاقمها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن سفينة سطح غير مأهولة أطلقها المتمردون الحوثيون المدعومون من جانب إيران، أصابت سفينة مملوكة لليونان قبالة سواحل اليمن.

وقد تسببت الضربة في حدوث اندفاع للمياه إلى داخل السفينة وإلحاق أضرار بحجرة محركاتها .

غرق سفينة البحر الأحمر الحوثيين في اليمن البحرية الملكية البريطانية
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