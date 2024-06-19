الفلبين تدعو الصين إلى احترام سيادتها بعد إصابة بحار في اشتباك بحري

مانيلا - (د ب أ)

دعت الفلبين الصين إلى احترام سيادتها بعدما أصيب فرد من البحرية الفلبينية بشدة في إحدى أشد المواجهات الخطيرة بين الدولتين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان اليوم الأربعاء، "تدين وزارة الخارجية التصرفات غير القانونية والعدائية من جانب السلطات الصينية التي أسفرت عن إصابة فرد والإضرار بسفينة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوزارة أنها تبذل جهودا لـ"إعادة بناء بيئة ملائمة من أجل الحوار والتشاور" مع الصين بشأن نزاعهما البحري. وأضافت "نتوقع من الصين أن تتصرف بأمانة ومسؤولية والإحجام عن السلوكيات التي من شأنها أن تعرض سلامة الأفراد والسفن للخطر".

وقال الجيش الفلبيني إن أحد الأفراد لحقت به "إصابة خطيرة" يوم الإثنين، بعد أن " اصطدم قارب فائق السرعة تابع لخفر السواحل الصيني عن عمد" بسفينة فلبينية أثنا تأدية مهمة روتينية لدعم القوات عند منطقة الشعاب المرجانية سكند توماس شول.