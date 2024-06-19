إعلان

BBC

الفلبين تدعو الصين إلى احترام سيادتها بعد إصابة بحار في اشتباك بحري

10:39 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

الفلبين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مانيلا - (د ب أ)

دعت الفلبين الصين إلى احترام سيادتها بعدما أصيب فرد من البحرية الفلبينية بشدة في إحدى أشد المواجهات الخطيرة بين الدولتين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان اليوم الأربعاء، "تدين وزارة الخارجية التصرفات غير القانونية والعدائية من جانب السلطات الصينية التي أسفرت عن إصابة فرد والإضرار بسفينة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الوزارة أنها تبذل جهودا لـ"إعادة بناء بيئة ملائمة من أجل الحوار والتشاور" مع الصين بشأن نزاعهما البحري. وأضافت "نتوقع من الصين أن تتصرف بأمانة ومسؤولية والإحجام عن السلوكيات التي من شأنها أن تعرض سلامة الأفراد والسفن للخطر".

وقال الجيش الفلبيني إن أحد الأفراد لحقت به "إصابة خطيرة" يوم الإثنين، بعد أن " اصطدم قارب فائق السرعة تابع لخفر السواحل الصيني عن عمد" بسفينة فلبينية أثنا تأدية مهمة روتينية لدعم القوات عند منطقة الشعاب المرجانية سكند توماس شول.

الفلبين مانيلا وزارة الخارجية الفلبينية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"سانا": مقتل ضابط جراء غارة إسرائيلية

إعلان

إعلان

تحليل مخدرات.. حجز السائق المتسبب في وفاة مشجعتي الأهلي ببرج العرب- صور
مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
37 بالقاهرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء- (بيان رسمي)
وفاة مشجعتين للنادي الأهلي في حادث مروري بمحيط ستاد برج العرب (صور)
عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)