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إعلام عبري: جيش الاحتلال يطور قدرات دفاع جوية

12:18 ص الأربعاء 19 يونيو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطور قدرات دفاع جوية لحل مشكلة التعامل مع مسيرات حزب الله.

وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن مسيرة حزب الله من طراز هدهد 1 التي وصلت إلى خليج حيفا إيرانية الصنع.

وقال البيت الأبيض، إنه لا جديد بشأن شحنة الذخائر المعلقة لإسرائيل ونقاشنا متواصل معهم لبحث إمكانية الإفراج عنها.

وأضاف البيت الأبيض، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان يجري مباحثات للتوصل إلى حل دبلوماسي على طول الخط الأزرق، موضحا أننا نواصل العمل الجاد لاستعادة الهدوء على الحدود بين لبنان وإسرائيل بما يسمح بعودة المدنيين لمنازلهم.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان عاد إلى إسرائيل بعد محادثاته في بيروت، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله شحنة الذخائر المعلقة لإسرائيل البيت الأبيض
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