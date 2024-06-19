الوكالة الأمريكية للتنمية: الوضع الإنساني بغزة صعب جدا

وكالات

قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، إن الوضع الإنساني بغزة صعب جدا وبايدن وصفه بالجحيم.

وأضافت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن القتال في غزة يجعل من المستحيل علينا أن ننجز مهامنا، موضحة أن شاحنات مساعدات قليلة تصل إلى قطاع غزة ونحن نضغط باتجاه زيادة عدد الشاحنات.

وتابعت باور، أن إغلاق معبر رفح ونزوح المواطنين صعب من عمليات الإغاثة، مشيرة إلى أن أعمال العنف ضد فرق العمل الإنساني وعمال الإغاثة لن تتوقف إلا بدخول معابر جديدة للعمل.

وأكملت مديرة الوكالة الأمريكية: "ضغطنا من أجل هدنة إنسانية في قطاع غزة تسهم في زيادة وصول المساعدات"، موضحة أن عدد كبير من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا في قطاع غزة، قائلة "على الجيش الإسرائيلي بذل المزيد من الجهود لتسهيل حركة شاحنات المساعدات".