إعلان

BBC

اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة الإسرائيليتين بشأن وثيقة 7 أكتوبر

11:20 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة الإسرائي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة بشأن التعامل مع وثيقة 7 أكتوبر الاستخباراتية.

وأضافت هيئة البث، أن الاستخبارات وزعت الوثيقة في 19 سبتمبر الماضي لكنها لم ترفع إلى الجهات العليا المعنية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.

فرقة غزة جيش الاحتلال حماس طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
واشنطن: ناقشنا مع شركائنا العرب الوضع بغزة بعد الحرب

إعلان

إعلان

عباس شراقي يكشف تطورات "الملء الخامس" لسد النهضة
تصل لـ 45 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة حارة جديدة (بيان بالتوقعات)
وفيات الحج.. الخارجية تكشف مصير الجثامين.. وتوفد بعثة للمستشفيات في مكة