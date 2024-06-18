اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة الإسرائيليتين بشأن وثيقة 7 أكتوبر

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك اتهامات متبادلة بين الاستخبارات وفرقة غزة بشأن التعامل مع وثيقة 7 أكتوبر الاستخباراتية.

وأضافت هيئة البث، أن الاستخبارات وزعت الوثيقة في 19 سبتمبر الماضي لكنها لم ترفع إلى الجهات العليا المعنية.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن هناك وثيقة تؤكد أن جيش الاحتلال والمخابرات كانا على علم بخطة حماس قبل 3 أسابيع من هجوم أكتوبر.

وأضافت هيئة البث، أن وثيقة حصلت عليها فرقة غزة توضح خطة حماس وما تضمنته من اختطاف ما بين 200 إلى 250 أسيرا، موضحة أن الوثيقة شرحت بالتفصيل عملية احتجاز الأسرى وكيفية التصرف في الحالات القصوى.

وقال مصدر أمني، إن الوثيقة كانت معروفة لقيادة الاستخبارات ولقيادة فرقة غزة على أقل تقدير.