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BBC

واشنطن: ستُرفع القيود عن شحنات قنابل لإسرائيل تزن ألفي رطل بعد نهاية عملية رفح

09:50 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

شحنات قنابل لإسرائيل

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وكالات

نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن رفع القيود عن شحنات قنابل لإسرائيل تزن ألفي رطل سيكون سهلا بعد نهاية عملية رفح جنوب قطاع غزة.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قال إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له أن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل إلغاء القيود على تقديم السلاح لإسرائيل.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعهد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإزالة القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة قريبا.

شحنات قنابل لإسرائيل وزير الخارجية الأمريكي نتنياهو إسرائيل قطاع غزة
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