وفيات الحج.. الخارجية تكشف مصير الجثامين.. وتوفد بعثة للمستشفيات في مكة

كتب - محمود عبد الرحمن:

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية في الأراضي المقدسة أثناء أدائهم فريضة الحج، ويرغب ذويهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن البعثة القنصلية تنسيق بشكل دائم ومستمر في هذا الشأن مع بعثة الحج الرسمية المصرية بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السفارة المصرية في الرياض أوفدت بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بالسعودية للوقوف على تطورات الوضع الراهن، ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية، وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع المتحدث الرسمي، أن القنصلية المصرية في جدة دشنت غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، موضحا أنه تم تخصيص رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين: ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢

وأنشأ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

ويمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إيزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤