الخارجية توجه رسالة لذوي المفقودين في الحج

كتب- محمود عبد الرحمن:

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القنصلية المصرية في جدة دشنت غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو غيرهما من المشاعر المقدسة في السعودية، موضحا أنه تم تخصيص رقم هاتف لاستقبال اتصالاتهم " ٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢".

أنشأ القطاع القنصلي بوزارة الخارجية غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

ويمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إيزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول)، أو الاتصال على أرقام هواتف غرفة العمليات التالية:

٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤

وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوي المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.