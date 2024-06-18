مسيرة إسرائيلية تستهدف المدخل الشرقي لبلدة "العديسة" بجنوب لبنان

(د ب أ)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم الثلاثاء المدخل الشرقي لبلدة "العديسة" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة" المنار" المحلية التابعة ل " حزب الله".

كما استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم سيارة عند مفرق "البرغلية" شمال مدينة "صور" في جنوب لبنان، وهرعت سيارات الإسعاف الى المكان المستهدف.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية وادي بلدة "شبعا" في قضاء حاصبيا جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال النيران، وتعمل فرق الدفاع المدني على إخمادها.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة "راشيا الفخار" وأطراف بلدة الخيام بجنوب لبنان، أطراف بلدة الخيام ، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كان " حزب الله" قد أعلن في بيان سابق أن عناصره استهدفوا، اليوم الثلاثاء، دبابة "ميركافا" داخل موقع "حدب يارين" الإسرائيلي ‏بمسيّرة انقضاضية.

ونشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد استطلاع جوي لمناطق متعددة في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية، تتضمن مناطق في" حيفا" و"صفد" و" نهاريا" و" كرمئيل"و " العفولة" و " كريات شمونة" ومنشئات حيوية وعسكرية إسرائيلية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.