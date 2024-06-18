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BBC

إسرائيل ردًا على اتهامات تجويع أهالي غزة: افتراءات ضد اليهود

05:27 م الثلاثاء 18 يونيو 2024

إيلون ليفي

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(وكالات)

نفى المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة لإسرائيل بفرض حصارًا شديدًا على قطاع غزة، من أجل تجويع أهالي القطاع، قائلًا إن الأمر ليس إلا "افتراءات ضد اليهود".

وقال ليفي، إنه أبلغ مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط عاموس هوكستين، بإن إسرائيل تريد التوصل إلى حلًا بشأن مسألة التوترات شمالي إسرائيل.

ووصل هوكستين، إلى إسرائيل أمس الاثنين، ضمن جولة إلى منطقة الشرق الأوسط، من أجل بحث آلية وقف تصعيد التوترات بين إسرائيل ولبنان.

إيلون ليفي الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل اليهود
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