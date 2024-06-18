مسؤول أممي: نسبة القتلى المدنيين في الحروب ارتفعت إلى 72%

(وكالات)

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، إن نسبة قتل المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفعت إلى 72%.

وأضاف تورك، أن الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة لأهالي القطاع.

وحذر المفوض الأممي، من تدهور الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل كبير جراء التجاوزات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما أشار تورك، لخطورة الوضع في السودان جراء الحرب المندلعة، قائلًا إن "السودان يدمر في حرب بين طرفين".

كما حمل تورك، طرفي الحرب في السودان مسؤولية ارتكاب جرائم الحرب هناك.