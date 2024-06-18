جراحة ناجحة توقف نزيفًا بأمعاء حاج إندونيسي في عرفات

الرياض - (د ب أ)

أجرى فريق طبي بمستشفى شرق عرفات عملية جراحية عاجلة لحاج إندونيسي يبلغ من العمر ثمانين عاماً، حيث كان يعاني من ثقب ونزيف داخلي في الأمعاء نتيجة إصابته بقرحة في نهاية المعدة وبداية الاثني عشر، وتم إصلاح الثقب وعلاج الحاج.

وقال تجمع مكة المكرمة الصحي، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، إن المريض نقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي، لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية، حيث كان يعاني من نزيف وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته من قبل فريق الجراحة وبعد إكمال الإجراءات والتشخيص اتخذ قرار بنقل المريض إلى غرفة العمليات في يوم عرفة وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.

وأضاف أن حالة المريض استقرت بعد العملية وارتفعت نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسنت جميع آثار التسمم التي كانت موجودة قبل العملية وهو بحالة صحية جيدة في جناح التنويم.