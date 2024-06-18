زعيم المعارضة الإسرائيلية يطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

(وكالات)

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد، إنه يعتقد أن سقوط حكومة نتنياهو في وقت قريب أمر ممكن.

وأفاد لابيد، أن إسرائيل أصبح لديها الوسائل لإسقاط حكومة نتنياهو منذ لحظة تقدم عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس باستقالته، مضيفًا أنه سيتم العمل معه من أجل إسقاط حكومة رئيس الوزراء.

ووصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، حكومة نتنياهو بـ "المجنونة"، قائلًا إنها تخوض صراعات داخلية تجعلها عاجزة وغير مهتمة بالتوترات جنوبي إسرائيل وشمالها.