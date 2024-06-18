اتهام رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا بإهانة الذات الملكية

بانكوك - (د ب ا)

اتهم رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا رسميا بإهانة الذات الملكية اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من استئناف مشاورات المحكمة قرار بشأن دعوى لعزل رئيس الوزراء سرينا تافيسين، حيث تهدد القضيتان بوقوع البلاد في أزمة سياسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن متحدثا باسم مكتب المحامي العام قال إنه تم اتهام تاكسين، الذي تولى رئاسة الوزراء مرتين والزعيم الفعلي لحزب بويا تاي وفقا لقانون إهانة الذات الملكية الصارم في تايلاند الذي يحمي الأسرة الملكية من الانتقاد.

ومن المقرر أن تستأنف المحكمة الدستورية التايلاندية المشاورات بشأن قضية تهدف لعزل سريثا، الذي يقود حكومة ائتلافية بقيادة حزب بويا تاي، على خلفية اتهامات بالقيام بخروقات عرقية تتعلق بتعيين وزير أمضى فترة في السجن.