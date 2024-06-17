ارتفاع إجمالي الشهداء الصحفيين إلى 151 شخصًا في غزة

(وكالات)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 151 صحفيًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 37 ألفًا و347 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين، وصل على إثرهم إلى المستشفيات 10 شهداء وعشرات المصابين.