السعودية: ضيوف الرحمن يقضون أول أيام التشريق

الرياض - (د ب أ)

يقضي الحجاج، اليوم الاثنين، على صعيد منى، أول أيام التشريق الذي يسمى "يوم القرّ"، وذلك بعد قضاء يوم "النحر".

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، يوافق "يوم القرّ" الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمشعر منى، أي يستقرون ويسكنون، لنيل قسط من الراحة، بعد تأديتهم أعمال يوم الحج الأعظم، أو يوم النحر، التي تشمل رمي الجمرات، والحلق، وذبح الهدي لمن عليه دم، وطواف الإفاضة.

ويعد "يوم القر" من الأيام التي لها منزلة وفضل عظيم، ويرمي الحجاج الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية.