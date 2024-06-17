أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 527 ألفا و390 عسكريًا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 527 ألفا و390 جنديا، بينهم 1080 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7958 دبابة، منها دبابتين أمس الأحد، و15287 مركبة قتالية مدرعة و13927 نظام مدفعية و1104 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و853 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11167 طائرة مسيرة، و2296 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و18991 من المركبات وخزانات الوقود، و2337 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.