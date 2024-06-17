عقب حل حكومة الطوارئ.. نتنياهو يعتزم ضم وزير الدفاع للمجلس السياسي الجديد

(وكالات)

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن المجلس السياسي المصغر الذي سيشكله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدلًا من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، ستضم وزيري الدفاع والشؤون الاستراتيجية يوآف جالانت ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي.

وفي وقت سابق، أعلن نتنياهو، حل حكومة الطوارئ الإسرائيلية، بسبب إصرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الانضمام إليها، حيث أبلغ نتنياهو وزراء الحكومة بحل المجلس.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن نتنياهو سيقيم مجلسا مقلصًا للمشاورات الحساسة بدلا من مجلس الحرب الملغى.