إعلام عبري: نتنياهو قلق جدًا من قضية الجنائية الدولية

وكالات

قالت القناة الـ13 العبرية، اليوم الأحد، إن قضية الجنائية الدولية تثير قلقا كبيرا لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يجري العديد من المناقشات بشأنها.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع توصيات لتقليل الضرر على إسرائيل تشمل إنشاء مستشفيات في غزة وفتح ممرات إنسانية.

وكشفت أن كبار القانونيين بمجلس الأمن القومي والخارجية الإسرائيلية يعقدون حاليا مناقشات بشأن الجنائية الدولية.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر، اليوم الأحد، قولهم إن المحكمة الجنائية الدولية قد تحسم قرارها بخصوص أوامر اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال 10 أيام.