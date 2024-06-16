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BBC

الحوثيون يعلنون استهداف مدمّرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي

10:27 م الأحد 16 يونيو 2024

مدمرة أمريكية

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وكالات

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية يحيى سريع في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تنفيذ 3 عمليات عسكرية استهدفت مدمرة أمريكية وسفينتين في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار سريع إلى أنه تم استهداف المدمرة الأمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية، مضيفا أن "تم استهداف سفينة (هابي كوندور) بعدد من الطائرات المسيرة بعد انتهاك الشركة المالكة لقرار الحظر.

كذلك أوضح سريع أنه تم استهداف سفينة "كابتن باريس" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية.

استهداف مدمرة أمريكية الحوثيون البحر الأحمر
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