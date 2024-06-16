إعلان

BBC

إعلام عبري: الجيش قد ينهي الحرب دون القضاء على المقاومة لصعوبة الأمر

09:48 م الأحد 16 يونيو 2024

جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر صادق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا بدلا من رفح.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال هناك قوات للمقاومة تخوض الحرب في قطاع غزة وقادرة على إلحاق الأذى بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبة في القضاء على كتائب القسام في رفح، مشيرة إلى أنه قد ينهي العملية العسكرية دون تحقيق ذلك.

المقاومة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جيش الاحتلال: ناقلة الجنود في رفح استهدفت بصاروخ مضاد للدروع اخترق مقصورة المتفجرات

إعلان

إعلان

* خدمات المحافظ الذكية وحدود تعاملاتها خلال إجازة العيد
* فيديو.. حجاج إيران يستجيبون لخامنئي بـ"حج البراءة" وغضب سعودي
* أول فيديوهات العجول الهربانة.. عجل يقتحم صلاة العيد
طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة