إعلام عبري: الجيش قد ينهي الحرب دون القضاء على المقاومة لصعوبة الأمر

وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر صادق على أن تتركز العملية العسكرية البرية في محور فيلادلفيا بدلا من رفح.

وأشارت المصادر إلى أنه لا تزال هناك قوات للمقاومة تخوض الحرب في قطاع غزة وقادرة على إلحاق الأذى بجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه صعوبة في القضاء على كتائب القسام في رفح، مشيرة إلى أنه قد ينهي العملية العسكرية دون تحقيق ذلك.