إعلان

BBC

إعلام عبري: إسرائيل تسعى لفرض عقوبات على الدول التي اعترفت بفلسطين

08:54 م الأحد 16 يونيو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة الـ12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر سيصدّق الليلة على عقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.

وفي مايو الماضي، أعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما أثار غضب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

فيما كشفت سلوفينيا، عن عزمها الانضمام إلى الدول الأوروبية التي تعترف بدولة فلسطين.

وتعترف أكثر من 140 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، في أنحاء العالم، بفلسطين كدولة ذات سيادة

وظلت دول غرب أوروبا والولايات المتحدة تمثل الاستثناء لفترة طويلة، لكن قوة الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين تزايدت مع استمرار الصراع في غزة.

الاعتراف بفلسطين الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: الجيش قد ينهي الحرب دون القضاء على المقاومة لصعوبة الأمر

إعلان

إعلان

* خدمات المحافظ الذكية وحدود تعاملاتها خلال إجازة العيد
* فيديو.. حجاج إيران يستجيبون لخامنئي بـ"حج البراءة" وغضب سعودي
* أول فيديوهات العجول الهربانة.. عجل يقتحم صلاة العيد
طقس أسبوع عيد الأضحى.. الأرصاد تُعلن موعد انخفاض درجات الحرارة