بعد 8 أشهر.. تفاصيل جديدة من كواليس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر

وكالات

نشرت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن معركة طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وقالت القناة العبرية، إنه في ليلة 6 أكتوبر قبل 7 ساعات ونصف من الهجوم حدث خلل في النظام التكنولوجي لوحدة 8200 في جهاز الاستخبارات العسكرية، والذي من المفترض أن يوفر معلومات أكثر دراماتيكية وفعالية من شرائح الهواتف المحمولة التي فعّلتها حركة حماس.

وأشارت إلى أنه تم إصلاح الخلل في وقت مبكر من الصباح، وعادت المعلومات تتدفق مرة أخرى عندما كان عناصر حماس يطيرون بالفعل باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأوضحت القناة العبرية، أنه تم استدعاء جنود متخصصين لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، مشيرة إلى أن أحد كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية يدّعي أنه تم استدعاء المختصين على الفور.

ونقلت القناة العبرية عن مسؤول استخباراتي آخر قوله، إنهم وصلوا فقط بعد الساعة 3:00، وتمكنوا من استعادة النظام للعمل في الساعة 5:00، قبل ساعة ونصف من بدء الهجوم.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه بحلول الوقت الذي أعيد فيه استرجاع المعلومات في الوقت الفعلي واستعادة المعلومات السابقة أيضا كان الهجوم قد بدأ بالفعل.