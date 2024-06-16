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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي بمعارك جنوب غزة

08:41 م الأحد 16 يونيو 2024

حرب غزة

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جندي في كتيبة الهندسة 601 وضابط يخدم في لواء ناحال في معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.

طوفان الأقصى حرب غزة مقتل إسرائيليين معارك غزة لواء ناحال
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