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ردًا على نتنياهو.. "معسكر الدولة": مستقبلًا سيعرف الإسرائيليون من تردد ومن سعى للنصر

07:52 م الأحد 16 يونيو 2024

مجلس الحرب الإسرائيلي

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وكالات
قال حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بزعامة الوزير المستقيل من حكومة الطوارئ بيني جانتس ردا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الهزيمة هي الخوف من تمكين الجيش من المناورة والتلكؤ في دخول خان يونس ورفح.
وأوضح معسكر الدولة أن هناك من يرفض اعتبار إعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى منازلهم جزءا من أهداف الحرب، مؤكدا أن في المستقبل سيعرف الإسرائيليون من تردد ومن سعى إلى النصر.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاجم خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، قادة الجيش والوزيرين المستقيلين بيني جانتس وغادي آيزنكوت.
ونقلت القناة الـ12 عن نتنياهو قوله: "المستقيلان يريدان تغيير أهداف الحرب بقرارات انهزامية وترك حركة حماس على حالها، وهذا غير مقبول".
بدورها، قالت القناة الـ13 العبرية، إن نتنياهو هاجم قادة الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة".

معسكر الدولة بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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