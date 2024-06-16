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سيناتور أمريكي: لا مانع أن يأتي نتنياهو للكونجرس إذا كان سيتحدث عن إنهاء الحرب

06:56 م الأحد 16 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال النائب الأمريكي الديمقراطي رو خانا، اليوم الأحد، إنه لا مانع أن يأتي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلقي كلمة في الكونجرس إذا كان سيتحدث عن كيفية إنهاء الحرب.

وأشار رو خانا، إلى أن على نتنياهو أن يكون مهذبا أمام الكونجرس و"لا يتوقع أن نجلس لسماع محاضرة من طرف واحد".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الكونجرس الأمريكي، أن نتنياهو سيلقي خطابًا أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي في واشنطن العاصمة في 24 يوليو المقبل.

وسيتحدث نتنياهو أمام الكونجرس "مجلسي الشيوخ والنواب" في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

ودعا قادة الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نتنياهو الشهر الماضي لإلقاء خطاب أمام المؤسسة التشريعية الأمريكية.

تأتي زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة وسط الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها تل أبيب والتي تدعو نتنياهو إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 8 أشهر، ما سبب عزلة دبلوماسية متزايدة لتل أبيب، جراء حصيلة الضحايا المرتفعة من المدنيين.

وتأتي الزيارة تزامنًا مع توتر العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وليس من المؤكد إذا كان سيقابل نتنياهو بايدن خلال زيارته للكونجرس أم لا.

بنيامين نتنياهو الكونجرس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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