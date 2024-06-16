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BBC

على طريقة هوليود.. 20 لصًا يسرقون محل مجوهرات في دقائق - فيديو

04:34 م الأحد 16 يونيو 2024

لصوص ينهبون متجرًا لبيع المجوهرات

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وكالات
في حادث أشبه بأفلام العصابات، هاجم 20 لصا متجر مجوهرات في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.
واقتحم اللصوص المتجر عبر تحطيم النوافذ الزجاجية، بواسطة فؤوس وأدوات حادة، قبل أن يقوموا بتحطيم واجهات العرض داخل المتجر ونهب ما فيه من مجوهرات ثمينة في غضون دقائق.
من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في الحادث، بينما لم يتم الإعلان عن قيمة المسروقات من الحلى داخل المتجر الأمريكي.

سرقة محل لصوص الشرطة الأمريكية كاليفورنيا
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