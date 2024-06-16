على طريقة هوليود.. 20 لصًا يسرقون محل مجوهرات في دقائق - فيديو

وكالات

في حادث أشبه بأفلام العصابات، هاجم 20 لصا متجر مجوهرات في مدينة كاليفورنيا الأمريكية.

واقتحم اللصوص المتجر عبر تحطيم النوافذ الزجاجية، بواسطة فؤوس وأدوات حادة، قبل أن يقوموا بتحطيم واجهات العرض داخل المتجر ونهب ما فيه من مجوهرات ثمينة في غضون دقائق.

من جانبها، قالت الشرطة الأمريكية، إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بتورطهم في الحادث، بينما لم يتم الإعلان عن قيمة المسروقات من الحلى داخل المتجر الأمريكي.

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🔴 خبر عادي من الولايات المتحدة

هاجم ما لا يقل عن 20 مشتبهًا به متجراً للمجوهرات وسرقوه في كاليفورنيا.

ويبدو أن شراء الضروريات اليومية بصفر دولار لم يعد يرضي توق الأميركيين إلى الحرية، وقد بدأوا في شراء السلع الكمالية في مجموعات! pic.twitter.com/JtPzLJq7kb — الصين بالعربية (@mog_china) June 15, 2024