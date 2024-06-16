"يريدان تغيير أهداف الحرب بقرارات انهزامية".. نتنياهو مهاجمًا جانتس وآيزنكوت

وكالات

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأحد، قادة الجيش والوزيرين المستقيلين بيني جانتس وغادي آيزنكوت.

ونقلت القناة الـ12 عن نتنياهو قوله: "المستقيلان يريدان تغيير أهداف الحرب بقرارات انهزامية وترك حركة حماس على حالها، وهذا غير مقبول".

بدورها، قالت القناة الـ13 العبرية، إن نتنياهو هاجم قادة الجيش في اجتماع للحكومة قائلا إن "إسرائيل دولة لها جيش لا جيش له دولة".

وأمس السبت، قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الوزير المستقيل من مجلس الحرب غادي آيزنكوت، إن على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستقيل أو يذهب إلى الانتخابات.

وأوضح آيزنكوت، أنه "كان من الممكن المضي قدما في صفقة الأسرى لو أننا تحلينا بالشجاعة".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن كل من بيني جانتس وغادي آيزنكوت ووزير من حزب معسكر الدولة الذي يرأسه جانتس، استقالتهم من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.