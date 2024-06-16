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BBC

نيويورك تايمز: انفجار ناقلة الجند الإسرائيلية برفح صعّب العثور على الجثث

11:14 ص الأحد 16 يونيو 2024

انفجار ناقلة جند في رفح

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وكالات
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عسكريين إسرائيليين أن انفجار ناقلة الجند برفح جعل العثور على الجثث والتعرف عليها أمرا صعبا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك انتقادات واسعة في صفوف ضباط قوات الاحتياط ضد القيادة السياسية بعد مقتل 8 جنود في رفح جنوبي قطاع غزة في كمين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد ذكرت حسابات إسرائيلية عدة على منصات التواصل الاجتماعي أن صاروخا أطلق -صباح أمس- على مدرعة بها 8 جنود وضباط، فانفجرت على الفور واشتعلت النيران بشكل كامل في جميع الجنود بداخلها، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

انفجار ناقلة جند رفح مقتل جنود إسرائيليين
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