حماس: عملية رفح اليوم رسالة لنتنياهو وبايدن بأن إضعاف المقاومة مجرد وهم

وكالات

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، إن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير الحركة للاستهلاك الإعلامي وتعكس فشله في غزة.

وأشار أبو زهري خلال تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن عملية رفح اليوم رسالة لنتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إضعاف المقاومة مجرد وهم.

وأكد أبو زهري أن الاحتلال يتحمل المسؤولية عن عدم إبرام صفقة لوقف الحرب وتبادل الأسرى، مشددا على أن الصمت الغربي على تجاهل الاحتلال لقرارات مجلس الأمن والمحاكم الدولية قد يشعل المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مقتل 8 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود الثمانية قُتلوا نتيجة انفجار لغم في ناقلة جند بتل السلطان في رفح بينهم نائب قائد سرية برتبة نقيب.

وكانت كتائب القسام قالت إنها نصبت كمينا مركّبا لقوات وآليات جيش الاحتلال بتل السلطان غرب رفح، واستهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

وأوضحت الكتائب أنه فور وصول قوة إنقاذ استهدف مقاتلوها ناقلة جند من نوع نمر بقذيفة الياسين 105، مما أدى إلى تدميرها ومقتل أفرادها.

وسبق وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت، بالاشتراك مع سرايا القدس، موقع صوفا العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بدفعة صاروخية.