تقرير أممي: الانتهاكات ضد الأطفال بالسودان زادت بنسبة 480% عام 2023

وكالات

أوضح تقرير أممي، أن قتل وتشويه الأطفال وصل إلى مستويات غير مسبوقة عام 2023 خاصة في قطاع غزة.

وأكد التقرير الأممي، أن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أسفر عن انتهاكات جسيمة ضد الأطفال زادت بنسبة 155%.

بينما زادت الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في السودان بنسبة 480% عام 2023.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، إن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون سوء التغذية الحاد مع استمرار القيود على الوصول للمساعدات.