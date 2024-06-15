سلطنة عمان: إيران والسويد تكملان تبادل السجناء

طهران - (د ب أ)

أكملت إيران والسويد تبادل السجناء، وفقا لحكومة سلطنة عمان، التي توسطت في العملية.

وتم نقل مواطنين من كلا البلدين جوا إلى العاصمة العمانية مسقط اليوم السبت.

وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن مواطنين سويديين اثنين كانا في طريقهما إلى الوطن.

ووفقا للمعلومات الواردة من طهران، تم إطلاق سراح حميد نوري، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد بتهمة الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين في إيران في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، وحكم على الإيراني، 63 عاما، في ستوكهولم في يوليو 2022.

ولم يكن هناك تأكيد لهذا من ستوكهولم، واكتفى كريسترسون بالقول إن إيران جعلت السويديين الاثنين "بيدقا في لعبة تفاوض ساخرة بهدف إطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري" من الحجز السويدي.

وقال كريسترسون إن طهران أفرجت عن موظف الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس وسعيد عزيزي، اللذين حكم عليهما بالسجن خمس سنوات في إيران، ولا يزال مواطن سويدي آخر على الأقل، هو الطبيب أحمد رضا جلالي، في سجن إيراني.

وكانت العلاقات بين السويد وإيران قد فترت مؤخرا إلى حد كبير بسبب القضايا الدبلوماسية، وفي مايو من العام الماضي، أعدمت طهران معارضا سويديا إيرانيا كان قد اتهم بالقيام بأنشطة إرهابية، وكان النقاد قد اتهموا إيران مرارا بمحاولة إطلاق سراح حميد نوري، من خلال سجن مواطنين سويديين.