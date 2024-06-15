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السويد تعلن أن طائرة عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي

05:45 م السبت 15 يونيو 2024

أرشيفية

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كوبنهاجن - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع السويدية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية روسية انتهكت المجال الجوي السويدي.

وقالت الوزارة إن الطائرة المقاتلة الروسية من طراز "سوخوي – 24" تم اعتراضها من جانب طائرة سويدية من طراز "جاس - 39 جريبين" جنوب شرق جزيرة جوتلاند في بحر البلطيق.

ووصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم السلوك الروسي بأنه غير مقبول وأعلن أنه سيستدعي السفير الروسي.

وذكرت قناة التلفزيون السويدية "إس في تي"، أن الحادث الذي وقع بعد ظهر أمس الجمعة، لم يستمر سوى لبضع دقائق.

وأوضحت الوزارة أن آخر مرة انتهكت فيها الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي السويدي بهذه الطريقة كانت في عام 2022.

وأصبحت السويد مؤخراً عضواً في حلف شمال الأطلسي، وأعلنت هذا الأسبوع أنها ستشارك في عمليات مراقبة المجال الجوي التي يقوم بها الحلف العسكري.

وتبعا لذلك، سيتم نشر الطائرات المقاتلة السويدية، بصورة أساسية فوق دول البلطيق، كجزء من عمليات المراقبة الجوية لحلف شمال الأطلسي.

وزارة الدفاع السويدية المجال الجوي السويدي المقاتلات الروسية سوخوي
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