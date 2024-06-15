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BBC

الأمم المتحدة: نسعى إلى تأمين الوقود لضمان عمل المستشفيات

04:21 م السبت 15 يونيو 2024

تأمين الوقود لضمان عمل المستشفيات

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وكالات

قال مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة أندريا دي دومينيكو، اليوم البت، إن هناك عددا من المدنيين الذين يقتلون بشكل متزايد وسريع.

وأكد دي دومينيكو أن فرق المكتب لم يعد لديها موارد كافية، موضحا أن فقدان الأمن يعوق عملها.

وأشار دي دومينيك إلى أنهم يسعون إلى تأمين الوقود لضمان عمل المستشفيات، مؤكدا أن إغلاق معبر رفح يؤثر على المرضى ويهدد حياتهم.

وأوضح أنهم يُدخلون مساعدات إنسانية ووقودا عبر معبر كرم أبو سالم.

تأمين الوقود عمل المستشفيات الشؤون الإنسانية في غزة طوفان الأقصى إغلاق معبر رفح
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