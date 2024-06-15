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صحة غزة: ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37296 شهيدًا

02:45 م السبت 15 يونيو 2024

ضحايا القصف الإسرائيلي أرشيفية

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وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 37 ألفا و296 شهيدو85 ألفا و 197 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم:" ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و95 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 253 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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