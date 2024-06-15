سرايا القدس تبث مشاهد لمقتطفات من حياة أسير إسرائيلي بغزة

وكالات

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لمقتطفات من حياة الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير مع وحدات التأمين لديها.

وقالت سرايا القدس في مقطع الفيديو الذي نشرته، "لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟".

سرايا القدس تنشر: لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟

לא יודעים אם היחס הטוב כלפי אסריכם ימשיך כך



مقتطفات من حياة الأسير الصهيوني "إلعاد كتسير"



سرايا القدس#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/PVAYLAsTrN — مُعاذ (@Mmt90_) June 15, 2024

وفيما سبق قالت سرايا القدس إنها قصفت، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.