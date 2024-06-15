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سرايا القدس تبث مشاهد لمقتطفات من حياة أسير إسرائيلي بغزة

02:31 م السبت 15 يونيو 2024

سرايا القدس

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وكالات

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لمقتطفات من حياة الأسير الإسرائيلي إلعاد كتسير مع وحدات التأمين لديها.

وقالت سرايا القدس في مقطع الفيديو الذي نشرته، "لا نعلم إن كانت هذه المعاملة الطيبة مع الأسرى ستستمر بعد مجزرة النصيرات أم لا !؟".

وفيما سبق قالت سرايا القدس إنها قصفت، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، موقع كيسوفيم العسكري برشقة صاروخية.

سرايا القدس أسير إسرائيلي غزة
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